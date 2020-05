Talsperre Pöhl: Toter Mann gefunden

Wenn ein Auto mehrere Tage auf einem Parkplatz parkt, dann ist das zumindest auffällig. So ist es vergangene Woche auch an der Talsperre Pöhl im Vogtland gewesen. Nachdem am Strand in Hermsgrün dann auch noch Kleidung aufgetaucht ist, startete die Polizei am Freitag eine größere Suchaktion, die am Ufer endete. Die Feuerwehr zog schließlich einen toten Mann aus dem Wasser. Ob es sich dabei um den 78 Jahre alten Besitzer des Autos aus dem Landkreis Hof handelt, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.