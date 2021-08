Talsperre Pöhl: Silberkarpfen werden entnommen

Die Talsperre Pöhl im Vogtland ist im Sommer ein beliebter Ort zum Baden. Sie ist aber auch der Lebensraum von Silberkarpfen. Damit die alten Fische nicht in der Talsperre verenden, entnimmt die Landestalsperrenverwaltung Sachsen ab heute (Mo, 2.8.) jetzt einige von ihnen. Die sogenannte Hegebefischung soll dafür sorgen, dass sich der Fischbestand gut entwickelt. Gefischt wird zwei Wochen lang von Montag bis Mittwoch. Vor über 15 Jahren sind in nur einem Jahr ca. drei Tonnen Silberkarpfen in der Talsperre Pöhl verendet.