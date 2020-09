Talsperre Pöhl: Schlauchbootfahrer ertrunken

Der Sommer ist so gut wie vorbei – die Freibäder haben zu, an den Badeseen tut sich noch ein bisschen was. Dass das nicht ohne Risiko ist, haben leider auch heuer wieder Fälle gezeigt. Jetzt gibt es einen weiteren zu beklagen. Am Samstag war ein 85-jähriger Rentner in der Talsperre Pöhl verschwunden. Zeugen hatten ihn zunächst auf einem Schlauchboot gesehen, dann war er plötzlich weg. Die großangelegte Suche mit Hubschrauber und Drohne hat gestern dann die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Jetzt laufen Ermittlungen, wie der Mann ins Wasser gelangt und dort schließlich ertrunken ist.