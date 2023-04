Gerade bei Hochwasser oder niedrigen Pegelständen kommen sogenannte Ringkolbenventile zum Einsatz. Bei der Talsperre Pirk im Vogtland regeln sie, wie viel Wasser an die Weiße Elster abgegeben wird. Die Talsperre hat nun zwei solcher neuen Ventile erhalten. Die alten stammten aus den 1930er Jahren und haben daher schon altersbedingte Verschleißerscheinungen gezeigt. Am Vormittag (11.30 Uhr) werden die Ventile mit zwei Metern Durchmesser offiziell in Betrieb genommen.