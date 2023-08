Talsperre Pirk: Vorsicht vor Blaualgen

Der Wetterwechsel ist schon angekündigt – doch die vergangenen, heißen Tage haben in einigen Seen in der Region die Blaualgen wuchern lassen. Das Landratsamt Vogtlandkreis hat heute Morgen eine Warnung für die Talsperre Pirk herausgegeben. Gerade dort, wo grüne Algenteppiche zu sehen sind, solltet ihr nicht ins Wasser gehen.

Auch wenn die Algen grün erscheinen: Ihren Namen haben sie von Cyanobakterien – daher „blau“-Algen. Zum Großteil sind solche Bakterien ungefährlich. Nur manche Arten können giftige Stoffe ausbilden. Besondere Vorsicht ist daher bei Kleinkindern, Allergikern, aber auch Hunden geboten. Probleme könnt es geben, wenn Wasser verschluckt wird. Durchfall und Hautreizungen sind mögliche Folgen.