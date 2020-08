Talsperre Pirk: Badewarnung wegen Blaualgen

Urlaub am Meer, am Garda- oder am Chiemsee sind im Sommer sehr beliebt – aber auch in unmittelbarer Nähe haben wir schöne Wasserlandschaften zum Entspannen. Wie das Landratsamt in Plauen mitteilt ist es an der Talsperre Pirk mit dem Baden aber erstmal vorbei. Zumindest für Kinder und Allergiker. Denn durch die Hitze der vergangenen Tage haben sich Blaualgen in größerer Menge in den Uferbereichen angesammelt. Die können bei manchen Menschen, wie eben Kindern oder Personen mit sehr sensibler Haut, zu Juckreiz und allergischen Reaktionen führen. Außerdem sollten Hunde das Wasser aus der Talsperre nicht mehr trinken. Enstprechende Warnhinweise sind schon angebracht, das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises und die Landestalsperrenverwaltung führen Kontrollen durch. Letztere weist gleichzeitig darauf hin, dass es verboten ist, in Trinkwassertalsperren zu baden. Andere Talsperren im Vogtland sind augenscheinlich noch nicht von Blaualgen betroffen.

(Symbolbild)