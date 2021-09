Taliban: Wollen «offizielle diplomatische Beziehungen»

Doha (dpa) – Eigentlich hätte Heiko Maas auch gleich selbst mit den Taliban reden können. Die Islamisten haben in der katarischen (…)

Doha (dpa) – Deutschland strebt auch nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan eine (…)

Deutschland strebt diplomatische Vertretung in Kabul an

Antalya (dpa) – Deutschland bietet finanzielle und technische Hilfe beim Wiederaufbau des schwer beschädigten Flughafens in der (…)

Maas bietet Hilfe beim Wiederaufbau des Flughafens Kabul an

Außenminister Blinken besucht Air Base Ramstein am Mittwoch

Washington (dpa) – US-Außenminister Antony Blinken will in der kommenden Woche den amerikanischen Militärstützpunkt Ramstein in (…)