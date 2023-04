Take That und Katy Perry beim «Krönungskonzert»

Take That, Katy Perry und Lionel Richie werden neben vielen anderen Stars auf dem «Krönungskonzert» für König Charles III. am 7. Mai auf Schloss Windsor auftreten. Auch der italienische Sänger Andrea Bocelli, der walisische Opernsänger Bryn Terfel, die englische Sängerin Freya Ridings und der englische Komponist und Pianist Alexis Ffrench werden bei dem Event einen Tag nach der Krönung von König Charles III. dabei sein, wie die BBC berichtet. Weitere Musiker und Musikerinnen will der Sender noch verkünden.

Die Krönung von Charles III. und seiner Frau Camilla findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt. Auf dem Konzert am Abend des 7. Mai im Schloss Windsor nahe London mit etwa 20.000 Gästen soll es zudem einen besonderen «Krönungschor» geben.

Beim Auftritt von Take That werden Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen dabei sein. «Wir können es gar nicht abwarten», zitierte die BBC die Band. Es wird nicht ausgeschlossen, dass Robbie Williams und Jason Orange für diesen besonderen Anlass mit ihren ehemaligen Musikerkollegen auftreten.

Das «Krönungskonzert» ist längst nicht das einzige Event am Tag nach der Krönung. Am 7. Mai sollen die Menschen auch zum «Coronation Big Lunch» zusammenkommen, einem «großen Krönungsessen». Landesweit sind Straßenfeste und Tee-Partys geplant, die Menschen sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen. Unter dem Motto «Big Help» wird die Bevölkerung am Montag (8. Mai) ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen. Schule oder Arbeit muss man dafür nicht schwänzen: Die Menschen im Vereinigten Königreich erhalten am Montag einen arbeitsfreien Feiertag.