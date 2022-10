TagesPflege Wunsiedel: Infoveranstaltung für Senioren und Angehörige

Wie arbeitet die Wunsiedler Tagespflege und welche Angebote gibt es für Pflegebedürftige und Angehörige? Dazu gibt es heute um 14 Uhr 30 eine Infoveranstaltung in den Räumlichkeiten der TagesPflege Wunsiedel. Dabei will das Pflege- und Betreuungsteam sich selbst und seine Versorgungsangebote vorstellen. Außerdem werden Praxisbeispiele zur Mobilisation bei Pflegebedürftigen gezeigt. Am Ende könnt ihr auch Fragen zu den Kosten für die Tagespflege stellen und inwiefern die von den Pflegekassen erstattet werden. Für die Veranstaltung müsst ihr euch vorab anmelden.

Für die Veranstaltung müsst ihr euch vorab anmelden unter: 09232 98920 50 oder per Mail an: tp.wunsiedel@sozialteam.de.