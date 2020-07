Tagesmutter oder -vater: Infoveranstaltung über Qualifizierungskurs

KIM – Das steht für Kind im Mittelpunkt. Die Fachberatung der Kindetagespflege des EJF im Landkreis Wunsiedel schreibt sich genau das auf die Fahne und sucht jetzt Tagesmütter und -väter. Viele wissen aber vielleicht gar nicht, was man dafür mitbringen muss. Um in der Kindertagespflege arbeiten zu können, muss man einen Qualifizierungskurs besuchen. Dieser beginnt Ende September. Heute (DO) kann man sich darüber informieren: Um 19 Uhr im FAM in Selb. Wem der Umgang mit Kindern Spaß macht und wer eine abwechslungsreiche Tätigkeit sucht, kann sich dort über den Job informieren.

