Tagesmütter und -väter gesucht: Infoabend im Landkreis Wunsiedel

Wer keinen Betreuungsplatz in einer Kita bekommt, der kann auf eine Tagesmutter oder einen Tagesvater zurückgreifen. Im Landkreis Wunsiedel werden solche Kindertagespflegepersonen gerade gesucht. Um diese Tätigkeit auszuüben, brauchen die Pflegepersonen keine pädagogische Ausbildung. Wer sich dafür interessiert, kann am Abend an einem Informationsabend im Familienzentrum FAM in Selb teilnehmen. Der beginnt um 19 Uhr. Der nächste Qualifizierungskurs für Tagesmütter und -väter startet am 25. September.