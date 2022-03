„Tag des Wassers“: Spartipps und Wasserschulen in Oberfranken

Unter dem Motto „Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz“ haben die Vereinten Nationen auch heuer zum Tag des Wassers aufgerufen. Am heutigen Tag soll weltweit der lebenswichtigen Bedeutung von Wasser und seinem Wert gedacht werden. In sogenannten „Wasserschulen“ lernen schon die Jüngsten von uns, wie wichtig der verantwortungsvolle Umgang mit dem Grundwasser ist. Eine solche Wasserschule gibt es beispielsweise am Schullandheim Weißenstadt – aber auch in der Luitpold-Grundschule in Bamberg und der Pestalozzi-Grundschule in Coburg. Die Schüler können hier auf spielerische Weise Wissenswertes über das Wasser erlernen und ein Gefühl dafür entwickeln, was jeder Einzelne zum Schutz des Wassers tun kann. Am Freitag wird auch die Grundschule Laineck in Bayreuth zur Wasserschule erklärt.

Laut dem BUND Naturschutz Bayern habe es auch bereits in Bayern Wasserknappheiten durch Trockenperioden und den Klimawandel gegeben. Zum heutigen Tag des Wassers weist der BUND deshalb erneut auf die Notwendigkeit des Sparens hin. So ist duschen deutlich wassersparender als baden. Beim Einkaufen könnt ihr außerdem auf Gütezeichen wie den „Blauen Engel“ achten. Für Haus- oder Gartenbesitzer gibt es zudem die Möglichkeit, Regenwasser zu sammeln und aufzubereiten. Zur besseren Trinkwasserversorgung der Bürger hat die Stadt Naila heuer ihr finanzielles Volumen erhöht. Mit dem Geld will die Stadt unter anderem den neuen Hochbehälter Linden fertigstellen und die Trinkwasserleitung in der Christian-Schlicht-Straße erneuern.