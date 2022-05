Tag des Wanderns: Unterschiedliche Touren in der Region

Das Wetter ist viel zu schön, um den ganzen Tag zuhause zu sitzen. Deswegen finden an diesem Wochenende auch zahlreiche Events in der Natur statt. Wenn ihr euch nicht beim Radl-8er in Bad Alexandersbad auf das Fahrrad schwingen möchtet, dann ist vielleicht Wandern etwas für euch. Heute ist nämlich der Tag des Wanderns. Der Frankenwaldverein lädt zu verschiedenen Wanderungen ein. Es gibt zum Beispiel um 10.30 Uhr und 14 Uhr zwei geführte Touren, die am Gasthof Fels starten. Ihr könnt aber auch zu den Bärwurzwiesen rund um Bad Steben wandern. Die Ortsgruppe Nagel des Fichtelgebirgsvereins wandert vom Nagler See auf die Hohe Matze. Start ist um 14 Uhr. Für alle Veranstaltungen müsst ihr euch aber anmelden.