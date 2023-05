„Tag des Wanderns“ im Vogtland: Keine Einschränkungen durch Bahnstreiks

Morgen ist nicht nur Muttertag, sondern auch der „Tag des Wanderns“. Der vogtländische Gebirgs- und Wanderverband bietet dazu auch fünf geführte Wanderungen an. Das Ziel ist jedes Mal der Kurort Bad Elster. Dort findet an diesem Wochenende nämlich auch zum vierten Mal das Rhododendronfest statt. Anreisen könnt ihr am besten mit dem Zug oder der Bahn, heißt es vom Verkehrsverbund Vogtland. Die geplanten Streiks der Eisenbahngewerkschaft EVG werden zu diesem Zeitpunkt noch keine Auswirkungen auf das Vogtlandnetz haben.

Infos zu den Verbindungen:

Aus Richtung Plauen über Oelsnitz verkehrt die TaktBus-Linie 92, über Schöneck der TaktBus 93 und aus Klingental der PlusBus 30 über Adorf nach Bad Elster. Die RB 2 bindet von Zwickau, Werdau, Plauen, Adorf und in Gegenrichtung Cheb sowie Bad Brambach an Bad Elster an. Um das erwartete erhöhte Besucheraufkommen am Sonntag kompensieren zu können, werden die Züge der RB 2 um ein weiteres Fahrzeug verstärk. Am Bahnhof Bad Elster besteht regulär Anschluss von der RB 2 an den StadtBus, jedoch ist zu beachten, dass dies ein Kleinbus ist. Alternativ kann am Bahnhof Adorf in die oben genannten Buslinien nach Bad Elster umgestiegen werden.