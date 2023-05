Tag des Wanderns: Besondere Aktion des Frankenwaldvereins rund um Naila

Für alle, die es vergessen haben: Morgen ist Muttertag. Morgen ist aber auch der Tag des Wanderns. Bundesweit veranstalten die Wandervereine deshalb besondere Aktionen. Auch der Frankenwaldverein hat sich etwas überlegt. Daniela Steiner vom Frankenwaldverein (2. Vorsitzende der Ortsgruppe Lippertsgrün):

Wandere so viel du willst, deshalb, weil die Wanderer eben nicht die ganzen 35 Kilometer zurücklegen müssen. Ihr könnt also einfach an einem Punkt der Route starten und schon wenige Kilometer später wieder aufhören. Entlang des Wegs findet ihr unterschiedliche Verpflegungsstationen, die von 8 bis 18 Uhr besetzt sind. Den Hin- und oder Heimweg könnt ihr dann mit dem Zug oder dem Hofer Landbus bestreiten.