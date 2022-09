Tag des offenen Denkmals: Zahlreiche Attraktionen in der Euroherz-Region

Morgen findet bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Unter dem Motto „Kulturspur – Ein Fall für den Denkmalschutz“ gibt es auch bei uns in der Euroherz-Region einiges zu erleben. Im Hofer Land könnt ihr unter anderem in Münchberg eine historische Stadtführung mitmachen oder beim Bahnhofsfest im frisch sanierten Bahnhofsgebäude in Rehau vorbeischauen. Im Landkreis Wunsiedel habt unter anderem für die Fichtelgebirgsmuseen in Wunsiedel und Arzberg-Bergnersreuth und alle Ausstellungen freien Eintritt. Im Saale-Orla-Kreis könnt ihr euch zum Beispiel die Burgruine Blankenberg „Altes Schloss“ oder die Villa Novalis in Hirschberg ansehen. Im Vogtland haben die Plauener Weberhäuser für euch geöffnet, es gibt Führungen durch den Handwerkerhof. In Oelsnitz könnt ihr die Kernburg auf Schloß Voigtsberg besichtigen.