Tag des offenen Denkmals: Das gibt es morgen in der Region zu sehen

Besondere Führungen durch Schloss Voigtsberg in Oelsnitz, den Rathausturm in Plauen oder die Kapelle Neuensalz. Im Vogtland gibt es morgen viele verschiedene Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals. Auch in Oberfranken sind Events geplant. Unter anderem in Marktredwitz. Dort findet von 11 bis 16 Uhr eine Veranstaltung im Auenpark statt. Dabei geht es um die ehemalige preußische Grenze.

Martina Prucker von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Marktredwitz:

Danach können die Besucher entlang der Grenzsteine wandern.

In Wunsiedel und Bergnersreuth haben morgen außerdem die Fichtelgebirgsmuseen kostenlos für euch geöffnet. Mehr Infos findet ihr >>hier<<!