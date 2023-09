Tag des offenen Denkmals: Angebote in der Region

Die Denkmäler in der Region bekommen einmal im Jahr ihren besonderen Auftritt. Morgen ist wieder der Tag des offenen Denkmals. Dieses Jahr steht er unter dem Motto „Talent Monument“. Da gibt es auch bei uns wieder besondere Aktionen.

Die Stadt Naila ist mit acht Denkmälern dabei. Ab 14 Uhr gibt es einen Rundgang mit dem Leiter des Museums. Der startet mit einem Blick ins Historische Stellwerk am Bahnhof. Der Rundgang dauert zwei Stunden. Auch in Plauen gibt es Führungen und Besichtigungen. Ihr könnt euch zum Beispiel den Rathausturm, das Luftschutzmuseum und die historischen Weberhäuser ansehen. In Marktredwitz steht morgen das Schloss und dessen Geschichte im Fokus. Im Gerätemuseum Arzberg eröffnet nach der Sanierung des Lagerkellers die Konservierungsabteilung. Da könnt ihr sehen, wie unsere Vorfahren ihre Lebensmittel damals auf dem Land haltbar gemacht haben.