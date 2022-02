Tag des Notrufs: Im Notfall richtig reagieren

In dieser Woche hat es bereits zwei schwere Verkehrsunfälle in der Euroherz-Region gegeben. Sowohl auf der B173 bei Selbitz als auch auf der B90 bei Bad Lobenstein, sind dabei auch Personen ums Leben gekommen. Heute, am europäischen Tag des Notrufs, soll unter anderem darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es ist, die Notrufnummer 112 zu kennen. Denn diese kann im Notfall Leben retten.

Das Wichtigste ist: Anhalten, auch wenn schon zwei oder drei Leute vor Ort sein sollten, sagt Markus Hannweber, Leiter der Integrierten Leitstelle Hochfranken. Auf keinen Fall solltet ihr einfach durch die Unfallstelle hindurch fahren. Als nächstes schaltet ihr den Warnblinker ein und zieht eine Warnweste an. Danach stellt ihr ein Warndreieck auf und verschafft euch einen Überblick über die Situation. Im Anschluss wählt ihr den Notruf, dieser wird euch dann Anweisungen bezüglich der Ersten Hilfe geben. Markus Hannweber empfiehlt außerdem, sich im Vorneherein auf so eine Situation vorzubereiten. Am besten ginge das mit einem Erste-Hilfe-Kurs.