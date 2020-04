Tag des Deutschen Brotes am 5. Mai 2020

Deutschland gilt weltweit als DAS Brotland. 2014 wurde die Deutsche Brotkultur sogar durch die nationale UNESCO Kommission in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Vielfalt und natürlich auch die Qualität der deutschen Brotkultur wird jedes Jahr gebührend gefeiert – von den Innungsbäckern und auch von Brotliebhabern, zum Beispiel von Kunde Tobias: „Also mir ist es ganz wichtig, den Tag bewusst wahrzunehmen, zu feiern und meinen Bäcker vor Ort hier zu unterstützen. Denn gerade jetzt hier in der Corona-Krise, da will man ja auch helfen. Und deshalb hole ich mir an diesem besonderen Tag auf jeden Fall auch mein Lieblingsbrot.“