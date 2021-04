Tag des Deutschen Brotes am 21. April

Im richtigen Moment das Brot aus dem Ofen holen oder der Moment, wenn man in das frisch gebackene Brot beißt – ein Hoch auf den Moment! Susanne Fauck vom Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks erzählt: „Brotmomente – dafür haben wir uns in diesem Jahr entschieden, weil wir einfach in wahnsinnig unsicheren Zeiten leben. Und es ist der Moment, der den Tag irgendwie rund macht gerade. Und deswegen war das auch für uns das Motto in diesem Jahr, den Moment zu zelebrieren, und zwar insbesondere den Brotmoment.“