Tag der Städtebauförderung: Vogtland stellt Fortschritte vor

In jeder Stadt gibt’s doch so einige Orte, die dringend etwas aufgehübscht werden müssten. Hilfe bei größeren Bauprojekten bekommen Städte durch das Bundesprogramm Städtebauförderung. Heute, am 13. Mai, ist „Tag der Städtebauförderung“. Da zeigen Städte und Gemeinden bundesweit, welche Projekte sie mit den Fördermitteln schon umsetzen konnten. Auch die Stadt Plauen beteiligt sich daran. Ab 10 Uhr stellt sie den Bereich der Elsteraue vor. Es gibt Führungen durch verschiedene Einrichtungen und Kurzfilme zu den Baumaßnahmen. In Adorf könnt ihr euch außerdem über die Fortschritte beim Bau des neuen Perlmuttermuseums informieren.