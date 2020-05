Tag der Pflege: Pflegekräfte sind Helden des Alltags

Zum heutigen Internationalen Tag der Pflege (12. Mai) hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen gewürdigt. Insbesondere in der jetzigen Corona-Krise leisten die Pflegekräfte Außerordentliches und oft Übermenschliches, sagte Schick. Wenn die Corona-Zeit etwas Gutes habe, dann dass der Dienst der Pflegekräfte stärker in die öffentliche Wahrnehmung gerückt werde und sie zurecht zu den Helden des Alltags gezählt werden, so der Bamberger Erzbischof. Diese ideelle Wertschätzung müsse sich auch in einer angemessenen Vergütung und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen niederschlagen, betonte Schick. Der Internationale Tag der Pflege wird jährlich am 12. Mai begangen.