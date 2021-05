Tag der Pflege: Pflegekräfte in der Region als Pflegeprofis nominiert

In Zeiten von Corona kommen Pflegekräfte an ihre Belastungsgrenze und gehen oft sogar darüber hinaus. Volle Intensivstationen sorgen für Überstunden. Am heutigen Internationalen Tag der Pflege ist es daher Zeit, Danke zu sagen. In den Paracelcus-Kliniken, zum Beispiel in Adorf und Schöneck im Vogtland, sind heute unterschiedliche Aktionen geplant. Die Pflegekräfte der Palliativstation der Paracelsus-Klinik in Adorf sind außerdem für den Online-Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ nominiert. Das Pflegeteam des zentralen Belegungsmanagements am Sana-Klinikum in Hof hat es auch auf die Nominierungsliste geschafft, genauso wie Pflegekräfte aus unterschiedlichen Einrichtungen in Plauen.