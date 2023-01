Tag der offenen Tür: Kemmler Oberschule in Plauen präsentiert sich

Die Bauarbeiten für die Dreifeldturnhalle am Lessing-Gymnasium in Plauen laufen nach Plan. In diesem Jahr soll außerdem eine weitere Turnhalle in der Ostvorstadt entstehen. Die Planungen für die Kemmler Oberschule sollen im Februar starten. Heute steht erstmal die Preisverleihung an den Gewinner des Architekturwettbewerbs an. 10.000 Euro gehen an das Büro Thoma Architekten aus Zeulenroda-Triebes. Am Tag der offenen Tür präsentiert sich außerdem die Kemmler Oberschule den Besuchern. Beginn ist um 9 Uhr 30.

Ab 6. Februar sind zudem alle 14 Wettbewerbsarbeiten im Rathaus zu sehen.