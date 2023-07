Tag der offenen Tür im Wasserkraftwerk: Gemeinde Berg gut aufgestellt bei erneuerbaren Energien

Wie Energiewende vor Ort gehen kann, sollten am Wochenende die Bayerischen Energietage zeigen. In der Gemeinde Berg im Landkreis Hof konnten sich die Bürger mal genauer anschauen, wie Energie aus Wasserkraft gewonnen wird. Dazu hat es einen Tag der offenen Tür im Wasserkraftwerk Blumenaumühle gegeben. Aber auch in anderen Bereichen der erneuerbaren Energien ist Berg gut aufgestellt:

…so Bürgermeisterin Patricia Rubner. Das Wasserkraftwerk Blumenaumühle bei Berg erzeugt schon seit mehr als 100 Jahren erneuerbare Energien.