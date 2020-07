Tag der offenen Gartentür: Beiträge jetzt einreichen

Besprechungen oder Diskussionen – in Corona-Zeiten muss vieles einfach online gehen. So auch der Tag der offenen Gartentür. Die Bezirksvorsitzende der oberfränkischen Gartenbauvereine, Gudrun Brendel-Fischer und ihr Team setzen jetzt auf den digitalen Weg, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Verband ruft die Menschen in Oberfranken dazu auf, virtuell in ihren Garten einzuladen. Dazu soll man ein Video, Bilder oder eine kurze Diashow schicken. Die Aktion läuft bis Ende Oktober. Die besten Beiträge bekommen einen Preis.

Material senden an:

info@ogv-oberfranken.de

Mehr Infos unter:

https://www.ogv-oberfranken.de/veranstaltungen/tag_der_offenen_gartentuere_2020.php