Tag der Milch: Je schonender die Verarbeitung, desto frischer der Geschmack

Eine schonende Weiterverarbeitung wirkt sich direkt aus auf den Geschmack der Milch, sagt Milch-Sommelier Arno Steguweit: „Bei Milch gibt es ganz erhebliche geschmackliche Unterschiede! Manchmal schmeckt Milch in meinen Augen etwas wässrig oder fast geschmacksneutral, andere können auch eher „stallig“ schmecken und das kommt bei der H-Milch beispielsweise davon, wenn die Milch nicht von Anfang an sorgfältig behandelt oder gar zu stark erhitzt wurde.“ Deshalb wird die H-Milch bei der Molkerei Weihenstephan nur ganz kurz, nämlich drei Sekunden, ultrahocherhitzt. So behält sie ihren frischen Milchgeschmack, wie Steguweit bestätigt: „Die Rohmilch ist ein sehr empfindliches Produkt, deshalb muss man schon bei der Verarbeitung besonders großen Wert auf Sorgfalt im Detail legen. Und das lohnt sich aber, denn dadurch behält die gute H-Milch von der Molkerei Weihenstephan ihren frischen Milchgeschmack. Der zeichnet sich für mich aus durch sahnig fein-nussige Nuancen und eine zarte Karamellnote.“