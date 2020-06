Tag der kleinen Forscher: Von der Quelle bis ins Meer – Wasser neu entdecken

Wie entstehen Wasserwirbel? Wie wird schmutziges Wasser sauber? Das und noch viel mehr wollen Kinder heute bei bundesweiten „Tag der kleinen Forscher“ herausfinden. Allein in Oberfranken beteiligen sich unter Federführung der IHK über 550 Kindergärten, Kitas und Grundschulen an dem Mitmachtag. In diesem Jahr steht der Forschertag unter dem Motto „Von der Quelle bis ins Meer – Wasser neu entdecken“. Wegen der Corona-Beschränkungen können diesmal keine Forscherfeste stattfinden, deshalb gibt es etliche Experimente zum Nachmachen für Zuhause. Den Link findet ihr auf unserer Homepage. Mit dem bundesweiten Mitmachtag will die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ auf die Bedeutung guter früher MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung aufmerksam machen. „MINT“ steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Hier finden interessierte Eltern verschiedene Experimente zum gemeinsamen Nachmachen mit ihren Kindern.