Tag der Kinderbetreuung: Würdigung aller Kinderbetreuer in der Region

Sie trocknen Tränen, spielen, hören zu und erziehen – Im Landkreis Wunsiedel kümmern sich über 500 Kinderbetreuer in Kitas oder der Tagespflege, um das Wohl unserer Kinder. Mit dem Beginn der Pandemie ist die Arbeitsbelastung nochmal deutlich angestiegen. Anlässlich des heutigen Tag der Kinderbetreuung (MO) verteilt der Landkreis Wunsiedel Kinderbücher, an alle Kinderbetreuungs-Einrichtungen und Tagesmütter im Landkreis. Im Vogtlandkreis besucht der Bürgermeister für Soziales der Stadt Plauen, Tobias Kämpf, heuer die Kita Sonnenkäfer. Außerdem erhält jede Einrichtung ein Dankschreiben. Der Tag der Kinderbetreuung wird seit 2012 jährlich am Montag nach dem Muttertag gefeiert.