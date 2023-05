Tag der Handhygiene: Aktionstag am Sana Klinikum Hof

Die Unternehmen in der Region achten immer mehr auf den Klima- und Umweltschutz. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hat am späten (…)

Bis Samstag messen sich internationale Künstler noch beim Violinwettbewerb Henri Marteau in Lichtenberg. In Markneukirchen beginnt (…)

Dieses oder, im Fall von schlechtem Wetter, vielleicht nächstes Wochenende könnt ihr am Hofer Himmel eine Flugshow erleben. Am (…)

Grüne in Hof: Heute offener Stammtisch für Interessierte

Wer schon immer mal wissen wollte, was die Grünen in Stadt und Landkreis Hof so machen, der kann ab 19 Uhr in der Meinels Bas in Hof (…)