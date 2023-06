Tag der Gebäudereinigung: IG Bau fordert mehr Respekt und Geld für Reinigungskräfte

Sie stellen sicher, dass es in Krankenhäusern, Schulen und Geschäften sauber bleibt – Reinigungskräfte und Fensterputzer machen jeden Tag einen unverzichtbaren Job. Darauf macht die IG BAU Oberfranken zum heutigen „Tag der Gebäudereinigung“ (15. Juni) aufmerksam. In diesem Zuge fordert die Gewerkschaft mehr Respekt für die rund 1.000 Reinigungskräfte in Stadt und Landkreis Hof. Die IG Bau will für Beschäftigte in der Gebäudereinigung außerdem Sonderzahlungen erreichen. In diesem Jahr sollen Reinigungskräfte eine Inflationsausgleichsprämie bekommen. Ab 2024 soll es dann eine Jahressonderzahlung geben, so die Gewerkschaft in einer Mitteilung.