Tag der Franken 2024 in Wunsiedel: Vorbereitungen für den 7. Juli laufen

Es soll ein „Fest für die Menschen“ werden. Am 7. Juli 2024 findet in Wunsiedel der Tag der Franken statt. Im nächsten Jahr ist das Motto: „Vorhang auf für Franken“. Passend dazu präsentiert die Luisenburg zum Beispiel Ausschnitte ihrer Stücke. Dort findet außerdem der große Festakt statt. In der Wunsiedler Innenstadt sollen die Menschen dann gemeinsam feiern. Auch Vereine und Unternehmen sollen sich präsentieren. Die Planungen laufen, erklärt Bezirkstagspräsident Henry Schramm:

Den Tag der Franken gibt es seit 2006 und er findet abwechselnd in Ober-, Unter- und Mittelfranken statt. 2016 war der Tag der Franken zum Beispiel in Hof.