Tag der Franken 2024: Bezirk spricht sich für Feiern in Wunsiedel aus

Der Tag der Franken findet meist am ersten Juliwochenende statt. 2024 ist Oberfranken wieder an der Reihe. Der Kulturausschuss des Bezirks hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass der Tag der Franken dann in Wunsiedel stattfinden soll. Bezirkstagspräsident Henry Schramm findet, die zentrale Veranstaltung sollte dann auf der Luisenburg stattfinden. In den nächsten Wochen soll es Gespräche mit der Stadt Wunsiedel und anderen Beteiligten geben. Der Tag der Franken hat bisher fünf Mal in Oberfranken stattgefunden, darunter 2016 in Hof.