Tag der fränkischen Bratwurst: Metzgerei aus Bad Berneck gewinnt Abstimmung

Wegen Corona hat es heuer keinen Bratwurstgipfel in Pegnitz gegeben, sondern den Tag der fränkischen Bratwurst. Das Experiment sei gelungen, sagt Norbert Heimbeck vom Verein Genussregion Oberfranken. Die Bratwurst als fränkisches Kulturgut wurde nicht an einem zentralen Ort gefeiert, sondern quer durch das Frankenland. In Hof hat es zum Beispiel am vergangenen Wochenende eine Bratwurstkette in der ganzen Stadt gegeben.

Jetzt ist das Ergebnis einer Abstimmung der Besucher da: Die Metzgerei Leipold in Bad Berneck hat die meisten positiven Bewertungen erhalten.