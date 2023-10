Tag der Deutschen Einheit: Zentrale Feiern morgen in Mödlareuth

Viele haben sich heute nach dem Wochenende einen freien Tag genommen, denn auch morgen ist frei – am Tag der Deutschen Einheit. In der Region sind die zentralen Feierlichkeiten traditionell im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth.

Die CSU feiert traditionell mit den CDU-Verbänden aus Thüringen und Sachsen ihr Deutschlandfest in Mödlareuth. Die zentrale Kundgebung ist um 14 Uhr 30. Festredner ist der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag Alexander Dobrindt. Auch die AfD Oberfranken zieht ihre Veranstaltung in Mödlareuth ab elf wieder durch – diesmal mit der Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel. Dem stellen sich Verbände und Institutionen bei einem Demokratiefest entgegen. Zu dem wandert zuvor der Deutsche Gewerkschaftsbund vom Drei-Freistaaten-Stein aus. Das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth ist morgen ebenfalls geöffnet. Neben dem regulären Angebot gibt es auch eine Kunstaktion von fünf Künstlern aus drei Kontinenten.