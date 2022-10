Tag der Deutschen Einheit in Mödlareuth: Ministerpräsident Markus Söder bei Deutschlandfest

Das kleine Örtchen Mödlareuth steht in unserer Region wie kein zweites für die deutsch-deutsche Teilung. Durch den Ort ist damals schließlich die Mauer verlaufen. Das deutsch-deutsche Museum erinnert dort heute noch an die Geschehnisse von damals. Am Montag, zum Tag der Deutschen Einheit, eröffnet das Museum eine neue Sonderausstellung. Der Landkreis Hof hat sie gemeinsam mit seinem südkoreanischen Partnerlandkreis zusammengestellt. Es geht um die Teilung in beiden Ländern. Am Montag habt ihr im Museum zudem freien Eintritt. Parallel feiert die CSU in Mödlareuth ihr traditionelles Deutschlandfest. Zu diesem wird auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erwartet.