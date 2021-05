Tag der Befreiung: Kundgebung in Hof

Es gilt als das offizielle Ende des zweiten Weltkriegs in Europa: Heute vor 76 Jahren hat die deutsche Wehrmacht kapituliert und angekündigt, nicht mehr in den Kampf ziehen zu wollen. Deutschland ist seitdem vom Nationalsozialismus befreit. Die Linkspartei begeht diesen Tag der Befreiung traditionell mit verschiedenen Veranstaltungen. Die Linke Oberfranken Ost versammelt sich dazu heute zu einer Kundgebung gemeinsam mit der Deutschen Kommunistischen Partei Hof und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Hof-Wusiedel. Beginn ist um 15 Uhr vor der Hofer Marienkirche in der Altstadt.

Die Ludwigstraße ist deshalb von 13 bis 18 Uhr gesperrt. Aus diesem Grund fahren die Hofer Stadtbusse heute einige Haltestellen nicht an.