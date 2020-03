Tag der Archive: Historisches Archiv im Vogtland öffnet die Türen

Einmal hinter die Kulissen schauen. Das können heute alle, die sich für das Archivieren interessieren. Am Tag der Archive öffnet heute auch das historische Archiv des Vogtlandkreises in Oelsnitz seine Türen. Der Tag steht unter dem Motto Kommunikation. Von Depesche bis zum Tweet. Dieses Thema zeigt sich auch in Exponaten einer Ausstellung. Magazinräume, die Rechercheplätze und andere Räume des historischen Archivs können sich die Besucherinnen und Besucher außerdem anschauen. Auch das Stadtarchiv in Plauen hat heute (SA) offen. Es zeigt die Jahresausstellung Stadt feiert Spitze. Retroperspektive zum 60. Plauener Spitzenfest.