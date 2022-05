Tag der Arbeit: Mehrere Kundgebungen in der Euroherz-Region

Am morgigen Tag der Arbeit finden traditionell zahlreiche Maikundgebungen der Gewerkschaften statt, auch hier bei uns in der Euroherz-Region. Dieses Mal stehen die Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes auch unter dem Zeichen des Ukraine-Krieges, und den daraus nötig gewordenen Veränderungen in der Wirtschaft und der Gesellschaft. In Schwarzenbach an der Saale startet der Demonstrationszug um 9 Uhr am Rathaus. In Marktredwitz, Kirchenlamitz und in Selb geht es jeweils um 10 Uhr los. Referent in Selb ist Paul Schmid, Gewerkschaftssekretär der IG BAU. Zum Tag der Arbeit werden jedes Jahr außerdem die staatlichen Dienstgebäude im Freistaat beflaggt.