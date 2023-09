„Tag der Antworten“: Apotheken schließen am Mittwochnachmittag

Sie nennen es den „Tag der Antworten.“ Apotheker in ganz Deutschland sind heute (Mi) wieder zum Protest aufgerufen. Der Deutsche Apothekerverband DAV wartet nach eigenen Angaben auf Antworten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf zentrale Fragen.

Die will Lauterbach auf dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf geben. Zwischen 13 und 16 Uhr gibt es einen Live-Stream, den sich die Apotheken anschauen können. Deshalb haben sie dann auch geschlossen. Der Kulmbacher Apotheker und DAV-Vorsitzende Hans-Peter Hubmann erklärt: Es geht unter anderem um das Honorar, das Apotheker für rezeptpflichtige Medikamente bekommen. Das habe sich seit zehn Jahren, trotz Inflation, nicht verändert. Die Folge laut Hubmann: die Apotheken könnten ihren Angestellten nicht so viel bezahlen wie beispielsweise die Krankenkassen oder die Pharmaindustrie. Genau dorthin wandern deshalb immer mehr Mitarbeiter ab und Apotheken müssen mangels Personal schließen.