Tafeln kritisieren unzureichende Hilfe für Flüchtlinge

Seit rund drei Monaten tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Nun versammelten sich Stars aus dem Land in Berlin, um Spenden (…)

Musikshow für Ukraine – Scholz: «Wir stehen an Eurer Seite»

Bekannte Sängerinnen und Sänger sind in Hamburg für das Konzert «Sound of Peace» zusammengekommen. Es sollte um Spenden für die Ukraine (…)

Bundesregierung hebt Geheimhaltung bei Waffenlieferungen auf

Bisher hat die Bundesregierung nur in Ausnahmefällen über Waffenlieferungen an die Ukraine informiert. Jetzt will man es handhaben wie (…)