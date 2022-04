Tafeln in der Region: Einige Produkte werden knapp

Einige Regale im Supermarkt sind wie leergefegt, weil die Menschen Angst haben, dass die Produkte knapp werden. Wenn wir aber doch noch etwas ergattern konnten, dann kommt der Schock spätestens an der Kasse. Die Preise sind deutlich gestiegen. Wenn sich Geringverdiener den Einkauf nicht mehr leisten können, müssen sie sich an die Tafel wenden. Die Tafeln haben aber zu kämpfen, weil sie zusätzlich ukrainische Geflüchtete versorgen müssen.

Bei der Selber Tafel sind es pro Woche nun 100 Bedürftige mehr, bei der Plauener Tafel ist die Zahl der Bedürftigen um fast 50 Prozent gestiegen. Das bedeutet, die Tafeln haben zwar weiterhin nahezu die gleiche Menge an Lebensmitteln zur Verfügung. Sie müssen sie aber auf deutlich mehr Menschen verteilen. Die Tafeln merken aber auch, dass bestimmte Produkte aktuell weniger nachkommen. Es fehlt hauptsächlich an Milchprodukten, Wurst und Speiseöl. Aber auch Nudeln und Gemüse werden knapp. Beide Tafeln gehen aber davon aus, dass sie ihren Betrieb weiterhin aufrechterhalten können. Sie bitten jedoch um Spenden. Während die Tafel in Plauen auch Lebensmittel an sich entgegennimmt, bitte die Selber Tafel dagegen bevorzugt um Lebensmittelgutscheine aus den ortsansässigen Geschäften.

(Symbolbild)