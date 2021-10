Täter zerstören Mauer und dringen in Bank ein

Ergolding (dpa/lby) – Gewaltsam sind Unbekannte in Ergolding bei Landshut in eine Bank eingebrochen, laut Polizei erbeuteten sie kein Geld. Nach bisherigen Erkenntnissen stapelten die Täter Holzpaletten an der Außenwand der Bank und fuhren mit einem Kleintransporter rückwärts dagegen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Dadurch hätten sie Teile des Mauerwerks und einen Fensterrahmen zerstört und sich so Zugang zu dem Gebäude verschafft.

Den Tätern gelang es nach Polizeiangaben nicht, Geld zu stehlen. Den Kleintransporter hätten sie am Tatort zurückgelassen, hieß es. Die Unbekannten müssen den Einbruch zwischen 18 Uhr am Sonntag und 2 Uhr am Montag begangen haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittler suchen Zeugen.

