Täter fliehen nach Geldautomatensprengung in Unterfranken

Nach einer Geldautomatensprengung in Unterfranken sind die unbekannten Täter geflohen. Wie hoch die Beute war, konnte die Polizei am Dienstagvormittag noch nicht sagen. Anwohner in Hausen (Landkreis Miltenberg) sollen in der Nacht zum Dienstag einen lauten Knall gehört haben und riefen die Polizei. Durch die Explosion gingen die Scheiben des Bankgebäudes zu Bruch. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Bereit vor rund zwei Wochen wurde im Landkreis Miltenberg ein Geldautomat gesprengt. Ob es sich um die gleichen Täter handeln könnte, ist bislang noch nicht bekannt.