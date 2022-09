Täglich ein bis zwei Reanimationen: Hofer Land macht auf Herzgesundheit aufmerksam

Ein Herzinfarkt kommt plötzlich und kann jeden treffen. In Deutschland erleiden jährlich ca. 60.000 Menschen einen Herzinfarkt. Ein Drittel der Betroffenen ist unter 65 Jahre alt. Die Gesundheitsregion Plus Hofer Land hat nun die Präventionskampagne „Unsere Herzen schlagen fürs Hofer Land“ gestartet. Markus Hannweber, Leiter der Integrierten Leitstelle Hochfranken, zu den Fällen in der Region:

Hannweber möchte die Menschen daran erinnern, ihren Erste-Hilfe-Kurs für den Ernstfall regelmäßig aufzufrischen. Zur Präventionskampagne der Gesundheitsregion gehört ein Videoclip zum Thema Reanimation und eine Broschüre zur Herzgesundheit.

Am Samstag, den 24. September 2022, findet in den Räumen der VHS Hofer Land (Ludwigstr. 7 in Hof) ein Herztag statt.

Dieser bietet von 9:30 bis 13:30 Uhr kostenfreie Schnupperangebote aus den Bereichen Entspannung, Bewegung und Ernährung.

Folgende Angebote können Sie am 24.09. wahrnehmen:

– 9:30 Uhr: Begrüßung und Einführung in den Tag durch Landrat Dr. Oliver Bär und Oberbürgermeisterin Eva Döhla

– Herzyoga mit Diplom Yogalehrerin Ursula Vetter-Mohr

um 10:00 / 11:15 / 12:30 Uhr im Entspannungsraus 1.16

Der 45-minütige Herz-Yoga-Kurs zeigt Ihnen unterstützende Übungen mit den Schwerpunkten Entspannung, Atmung und Meditation. Er ist besonders empfehlenswert als Prävention für Menschen, die durch Bluthochdruck oder Stress gefährdet sind.

– DeepWORK mit Diplom Gesundheitsmanagerin Doreen Kaul

um 10:00 / 11:15 / 12:30 Uhr im Bewegungsraum 1.21

Dies ist ein funktionales Herz-Kreislauf-Ganzkörpertraining, das Sie 45 Minuten lang durch eine Kombination aus unterschiedlichen Kraft- und Ausdauerelementen führt. Auch geeignet für Einsteiger.

– Beratung und Workshop mit Andrea Ott von der AOK über Gesunde Ernährung

um 10:00 / 11:15 / 12:30 Uhr in der Küche der VHS

Im 45-minütigen Ernährungsworkshop bekommen Sie Informationen über Risikofaktoren, pflanzliche Lebensmittel und die richtige Ernährung an die Hand. Zudem lernen Sie den Unterschied zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren kennen.

Darüber hinaus können bis ca. 14:00 Uhr Fragen zum Thema Herzgesundheit an unsere Experten gerichtet werden.

Ebenso werden kostenlose Diagnostiktests zur Erkennung von Vorhofflimmern angeboten.