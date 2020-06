Tablets: Preise schießen in die Höhe

Home-Schooling hat viele von uns in diesem Jahr begleitet und wird es wohl auch noch weiter tun – doch nicht jeder kann sich die technische Grundausstattung dafür leisten. Viele Kommunen wollen daher Tablets oder Notebooks für sozial benachteiligte Schüler anschaffen. Problem: aktuell sei es schwierig, Tablets oder Laptops im Mittelpreisklasse-Segment zu erwerben, sagt der Plauener Digitalkoordinator, Nick Grimm, der seit Jahresbeginn für die Vernetzung in den 19 städtischen Schulen der Spitzenstadt zuständig ist. Auf Grund der hohen Nachfrage seien die Geräte gerade alle überteuert, so Grimm. Im Schnitt würden sie 100 Euro mehr kosten als vor der Coronakrise.