Synode wählt Nachfolger für Landesbischof Bedford-Strohm

Die Synode der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern wählt am Montag (ab 9.00 Uhr) in München den Nachfolger oder die Nachfolgerin des amtierenden Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm. Zur Wahl stehen Gabriele Hoerschelmann (55), Co-Direktorin von Mission EineWelt, das die internationalen Kontakte zu evangelischen Partnerkirchen pflegt. Auch der Regionalbischof im Kirchenkreis München, Christian Kopp (58), die Dekanin in Landshut, Nina Lubomierski (47), und der Dekan in Windsbach, Klaus Schlicker (56), würden gerne an der Spitze der Landeskirche mit rund 2,2 Millionen Mitgliedern stehen.

Die Landessynode ist das «Kirchenparlament» mit 108 größtenteils gewählten Mitgliedern. Es werden mehrere Wahlgänge mit intensiven Beratungen in den Arbeitskreisen erwartet. Der neue Landesbischof oder die neue Landesbischöfin wird nach der Wahl Ende Oktober mit einem Gottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche in das neue Amt eingeführt. Am 1. November 2023 geht es dann offiziell los. Der bisherige Landesbischof Bedford-Strohm hört am Reformationstag nach zwölf Jahren auf.