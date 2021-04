Synode des Dekanats Hof: Virtuelle Tagung

Bundesweite Aufmerksamkeit: Hoffnungsworte kommen gut an

Die lange Zeit im Home-Office und im Unterricht hat es uns deutlich gezeigt: Ohne schnellem Internet schaut man ganz schön in die (…)

Die oberfränkische Polizei zieht nach Abschluss des diesjährigen Blitzermarathons eine positive Bilanz. Rund 30.000 Fahrzeuge sind in (…)

Der Bundestag hat die Corona Notbremse beschlossen. In Hotspots mit einer Inzidenz von über 100 soll dadurch unter anderem eine (…)

Leerstand ade: Oberkotzau bekommt einen Bio-Markt

Ein großer Leerstand in Oberkotzau ist nun Geschichte: In den ehemaligen Nettomarkt am Ortsausgang Richtung Schwarzenbach, zieht ein (…)