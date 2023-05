Symphoniker mit Gastspielen in Polen, Frankreich und Island

Für die Bamberger Symphoniker geht es in der neuen Saison zu Gastspielen nach Polen, Frankreich und in die USA. Auch ein Konzert in Islands Hauptstadt Reykjavík ist geplant, wie Intendant Marcus Rudolf Axt am Donnerstag in Bamberg sagte.

Die Saison 2023/2024 steht unter dem Motto «Seele» und setzt Schwerpunkte mit Werken von Bruckner und Beethoven. Deren musikalischem Erbe wollen die Bamberger bis in die Gegenwart nachspüren, wie Intendant Axt sagte.

Auftakt der neuen Saison wird Mitte September in Augsburg sein. Weitere Gastspiele sind unter anderem in Hamburg, Dortmund und Wuppertal geplant.